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محافظ دمياط يضع حجر الأساس لـ3 مدارس بمدينة دمياط بـ ٢٤ مليون جنيه

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:11 م
محافظ دمياط يضع حجر الأساس لـ3 مدارس بمدينة دمياط بـ ٢٤ مليون جنيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط صباح اليوم بوضع حجر الأساس لثلاث مدارس بمدينة دمياط بتكلفة قدرها ٢٤ مليون جنيه.
 
وقام المحافظ بوضع حجر الأساس لمدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنات للبدء في أعمال الإحلال الكلى بسعة ١٥ فصلا وبتكلفة تبلغ ٩.٣٧٢.٧٠٢ مليون جنيه.
 
كما قام المحافظ خلال جولته اليوم بوضع حجر الأساس لمدرسة الصناعات المعدنية "تعليم فنى" للبدء في أعمال الإحلال الجزئى بسعة ١٣ فصلا وبتكلفة قدرها ٧.٤٤٨.٧٦٣ مليون جنيه.
 
واختتم المحافظ جولته بوضع حجر الأساس لتوسعات مدرسة اللغات الرسمية الجديدة بسعة ١٢ فصل وبتكلفة قدرها ٦.٢٥٦.٣٦٠ مليون جنيه.
 
وأكد المحافظ أن محافظة دمياط تعد من أقل محافظات الجمهورية فى كثافة الفصول وذلك بفضل الجهود المبذولة في أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات وإنشاء للمدارس بنطاق المحافظة، مضيفا أنه تم البدء في أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة لعدد ١١ مدرسة وترسية ٦ مدارس أخرى خلال الأيام القليلة الماضية .
 
وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والتقدير للمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية على هذه الجهود الكبيرة وعلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك الأعمال كما توجه بالشكر إلى جميع المواطنين المتبرعين بأراضى لإنشاء مدارس جديدة والتى ساهمت بشكل كبير في تقليل كثافة الفصول.
 
وجاءت الجولة بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم ورجب معيزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
 
 
 

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