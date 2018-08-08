محافظ دمياط يضع اليوم حجر الأساس لأعمال تجديد 3 مدارس بتكلفة 23 مليون جنيه

دمياط - معتز الشربينى

يضع اليوم الأربعاء الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بوضع حجر الأساس لمدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنات بإدارة دمياط التعليمية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد بتكلفة قدرها 9 ملايين و372 ألف جنيه، ويرافقه السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما يقوم المحافظ، بوضع حجر الأساس لمدرسة الصناعات المعدنية التابعة للتعليم الفنى لتنفيذ أعمال إحلال جزئى بتكلفة 7 ملايين و448 ألف جنيه.

كما يتم وضع حجر الأساس لتوسعات فصول مدرسة اللغات الرسمية الجديدة بإدارة دمياط بتكلفة قدرها 6 ملايين و256 ألف جنيه.