محافظ المنيا يوقع بروتوكول غدا لتطوير مدينة العمال بحى جنوب

فريق المحافظات

أعلن عصام البديوي محافظ المنيا ، أنه سيوقع غدا الخميس بروتوكول تعاون مع المهندس خالد محمد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، لبدء تطوير منطقة مدينة العمال الواقعة جنوب مدينة المنيا ، وذلك بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية في القاهرة.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط العمرانى ، أن البروتوكول سيتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والإشتراطات البنائية المختلفة وما ورد بالمخطط الاستراتيجي للمدينة فيما يتعلق بالمنطقة، بحيث يكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضرى يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع المدينة.

من جانبها أوضحت المهندسة اسماء صلاح مدير ادارة التخطيط بالمحافظة ، أن المحافظ ناقش خلال اجتماع اللجنة العليا عدد من مكاتبات الوحدات المحلية بشأن بعض طلبات المواطنين بالحصول على مشروعات التقسيم وتعديلات في الشوارع وكذلك استخراج صلاحيات المواقع وصلاحية الموقع للترخيص بالبناء.