محافظ المنيا يوجه بتخصيص مكتب تأهيل اجتماعى لخدمة ذوى الإعاقة بمركز مطاى

فريق المحافظات

عقد عصام البديوى، محافظ المنيا، اجتماعا لمتابعة وحل عدد من مشاكل ذوي الإعاقة، بحضور دكتورة هبة أبوزيد مدير إدارة الاتصال السياسي ومسئول ملف الإعاقة بالمحافظة، وعدد من مديرى المديريات الخدمية ، ورؤساء المدن، وممثلي ذوى الإعاقة من الجمعيات الأهلية وشبكة كلنا واحد.

ووجه المحافظ بتخصيص مكتب تأهيل اجتماعي بمركز مطاي لخدمة ذوي الإعاقة، وكذلك اعداد مقترح لتوفير سيارة يبدا خط سيرها من شارع مضرب الأرز بمدينة المنيا مرورا بالمواقف والجامعة وتكون مخصصة لذوي الإعاقة.

كما كلف مسئول ملف الإعاقة بالمحافظة بالتنسيق مع مسئول مشروعك بالمحافظة وبالتعاون مع بنك ناصر لتوفير عدد من التروسيكلات للمساعدة في توفير مشروع لخدمة ذوي الإعاقة.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لعمل مسح سمعي للأطفال حديثي الولادة، مع زيادة الوعي المجتمعي لعلاج ضعف السمع.

وأكد المحافظ على أهمية واولويه ملف ذوي الإعاقة وقال أن المحافظة تسير بخطى مدروسة نحو توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجال توفير احتياجاتهم الأساسية، وإتاحة كافة الفرص والمتطلبات اللازمة لإدماجهم في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي.

من جانبها أوضحت الدكتورة هبة أبو زيد، أن المحافظ وجه بعمل لافتات مترجمة بلغة الإشارة، موضح بها الإشارات التوضيحية لكيفية الحصول على الخدمات بالجهات الحكومية، علي أن يتم تعليقها بكافة المصالح الحكومية.

كما أشاد محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من قبل إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة من خلال تنشيط العمل بالقرى والإشراف على بعض المشاريع وتقديم يد العون للمرأة المعيلة والشباب لمحاربة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية لهم وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ جهود الإدارة في الفترة من 3/7/2017 وحتى 27/6/2018، ففي مجال المشروعات المنفذة من قبل الإدارة والتي تستهدف المرأة المعيلة والشباب تم تنفيذ 738 مشروعاً باستثمارات تصل إلى 2 مليون و235 ألف جنيهاً، كما تجاوز معدل سداد الأقساط المستحقة 97% بمبلغ يصل إلى 2 مليون و590 ألف جنيهاً.

من جانبها قالت وفاء فديوي مدير الإدارة أن صندوق التنمية المحلية وجه الشكر للادارة خلال ندوة تثقيفية لحصولها على أعلي نسب تحصيل القروض واعلي نسب في عدد المشروعات الممنوحة لأهالي المحافظة " بقاله ـ إنتاج حيواني ـ ملابس"، والتي تستهدف فئة الشباب والمرأة المعيلة علاوة على المرور المستمر من قبل الاداره علي المراكز والقرى والنجوع ومعاينة المشروعات مما جعل محافظه المنيا في المرتبة الأولي علي مستوي الجمهورية.

وتتفقد الإدارة خلال الشهر الجاري بالتعاون مع وفد من وزارة التنمية المحلية عدداً من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة لمتابعة القطاعات الخدمية بها والوقوف على احتياجات ومشكلات الاهالى بتلك القرى وذلك ضمن المشروع القومي للدولة لتطوير القرى الأكثر احتياجاً.