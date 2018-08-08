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محافظ المنيا يناقش مقترح إنشاء ممشى سياحى على هضبة النيل بالحى المتميز

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:07 م
محافظ المنيا يناقش مقترح إنشاء ممشى سياحى على هضبة النيل بالحى المتميز جانب من الاجتماع
فريق المحافظات
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ناقش عصام البديوي محافظ المنيا مع المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة المقترح الذي أعده الجهاز، والخاص بإنشاء مشروع "الممشى السياحي" بالمدينة.

ويقع المشروع في الحى السياحي المتميز أعلى الهضبة المطلة على نهر النيل مباشرة على مساحة 44 فدان، وينقسم إلى 3 مناطق تختلف من حيث التضاريس، وتم مراعاة ذلك بالتصميم حتى يتماشى مع طبيعة الأرض لرؤية النيل، والتمتع بالمنظر الخلاب من جميع المناطق.

وقال رئيس الجهاز، إن المشروع يتكون من ممشي رئيسى ومناطق مفتوحة ولعب أطفال، وكذلك مكتبات صغيرة وكافيتريات ومسرح روماني مكشوف يستغل كقاعة أفراح صيفية و3 قاعات شتوية ومطاعم وشاليهات ، وكذلك برجولة كبيرة بها منظر عام للتمتع بالمشاهد من أعلي منطقة الممشى،"ويتشابه مع المقام بحديقة الأزهر" إلى جانب مسطحات مائية، وأكوا بارك، ومنافذ بيع سريعة، ومناطق انتظار سيارات وشلالات مياه وأسانسيرات بانوراما للأفراد والسيارات تنقل إلى منطقة الممشى بالأعلى.

وأضاف رئيس الجهاز ، أنه سيتم مراعاة استخدام الطاقات المتجددة، ووضع مظلات بها، ووصلات لشحن الموبايل، وإضاءة ذاتية من خلال الطاقة الشمسية، كما سيتم استخدام المياه الرمادية في رى المسطحات الخضراء والإضاءة الليد.

 

 


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