محافظ القليوبية يضع حجر أساس لمشروعات بتكلفة إجمالية 643 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

قام اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الحيوية بالمحافظة فى قطاعات الأبنية التعليمية والمياه والصرف الصحى والخدمات العامة، حيث بدأ الجولة بتفقد مشروع استكمال الخزانات العالية بمحطة شبين القناطر بتكلفة إجمالية 360 مليون جنيه.

وشدد المحافظ، خلال تفقده الموقع على الشركة المنفذة بزيادة معدلات الأداء لتسليم الخزانات ودخولها الخدمة فى الموعد المحدد، ثم توجه لوضع حجر أساس سجل مدنى قرية الأحراز على مساحة 120 متر2 بتكلفة إجمالية 1,5 مليون جنيه، ثم تفقد محطة معالجة القلزم بطاقة 20 ألف م3 / يوم بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه والتى ستخدم 4 قرى طحوريا وكفر طحوريا والأحراز والقلزم.

وأكد، على سرعة تسليم جميع المشروعات فى أقرب وقت، ثم توجه لتفقد منظومة المياه الجوفية لمحطة مياه شبين القناطر بتكلفة 10 ملايين جنيه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد منظومة المياه الجوفية لمحطة شبين القناطر ومحطة الصرف الصحى لقرى عرب جهينة والصوالحة بتكلفة 65 مليون جنيه، ثم توجه لوضع حجر أساس مدرسة مصطفى الطويل بكفر الدير بتكلفة 6.5 مليون جنيه واسم المتبرع بالأرض أحمد مصطفى الطويل ( مساحة 11 قيراطًا).



























































