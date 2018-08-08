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محافظ القليوبية يجتمع بالقيادات التنفيذية لبحث إشراك الشباب فى حل القضايا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:04 ص
محافظ القليوبية يجتمع بالقيادات التنفيذية لبحث إشراك الشباب فى حل القضايا جانب من الاجتماع
القليوبية ـ إبراهيم سالم – نيفين طه
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عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعا حضره الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وممثل عن مديرية الأمن والمستشار العسكري وجميع رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومديري إدارة البيئة والإحصاء وتنظيم الأسرة، لمناقشة تنفيذ عدة مبادرات وأفكار تنموية تسهم في حل المشكلات المجتمعية بالمحافظة من خلال إشراك الشباب بشكل تفاعلي والاستفادة من أفكارهم البناءة.

وأعطي عشماوي توجيهاته في بداية الاجتماع لرؤساء المدن والأحياء بضرورة تشجيع الشباب ومساعدتهم لإنشاء شركات تساهم في الجمع السكني للقمامة، كما وجه أيضا مديري مديرية الشباب والرياضة ومسئول الاتحاد الرياضي بجامعة بنها لعمل مبادرة لمشاركة الشباب من خلال الساحات الرياضية والشعبية لأنظف الأحياء (نظافة – تشجير – دهانات – تنسيق)، مشيرا إلى أنه تم التنسيق والتجهيز لعمل مبادرة بشبرا الخيمة خلال الشهر الجاري لنظافة وتجميل منطقتين بترعة إسماعلية وشارع 15 مايو وسيشارك فيها 250 شابا، بالإضافة إلي تنظيم جامعة بنها لمبادرة أسبوعية  تستهدف نظافة وتجميل ميادين وشوارع المحافظة.

كما ناقش المحافظ، مع الحضور ضرورة سرعة التنسيق مع الهيئات والمديريات المعنية لإشراك الشباب في برامج تنظيم الأسرة والقضاء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال من خلال عمل حملات توعوية من قبل الرائدات الريفيات تجوب جميع القرى والكفور والعزب التابعة للمحافظة، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بعمل مشروعات للمرأة المعيلة والأسر المنتجة وتفعيل دور إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة وحل المشاكل الأسرية التي تتسبب في انهيار الأسرة وتشرد الأطفال.

 

وشدد المحافظ، على مدير مديرية التموين بالمحافظة بسرعة التنسيق لتنظيم مراكز تسوق يعمل بها ويدريها الشباب لزيادة المعروض من السلع بواسطة الجهات (تجار – وزارة الداخلية – جهاز الخدمة الوطنية – وزارة التموين والتجارة الداخلية) والتنسيق مع الشركات الخاصة التي يمكن أن تساهم في عرض منتجات تسهم في محاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

ووجه عشماوي، بالتنسيق لاستكمال مبادرة الشباب في مشروع محو الأمية بنظام (8) أفراد لكل شاب مقابل مكافأة مالية من الجامعة، حيث أكد مسئول جامعة بنها على أنه جار التنسيق مع هيئة تعليم الكبار لاستكمال المبادرة للوصول الي الصفر الافتراضي والإعلان قريبا عن القليوبية خالية من الأمية.

 

 

 

 
 
 
 

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