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محافظ القاهرة يعلن البدء فى بناء وحدات راغبى البقاء بمثلث ماسبيرو

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:22 ص
محافظ القاهرة يعلن البدء فى بناء وحدات راغبى البقاء بمثلث ماسبيرو المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن مشروع مثلث ماسبيرو سيبدأ ببناء الجزء الخاص بسكان المثلث راغبى البقاء بالمكان، قائلا: "هنعمل لهم منطقة متميزة وجارى التخطيط بالمنطقة لذلك".

وأضاف محافظ القاهرة خلال المجلس التنفيذى المنعقد الآن بديوان محافظة القاهرة، أن هناك من 800 لـ 900 أسرة فضلوا البقاء فى المكان بعد تطويره، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إخلاء مثلث ماسبيرو بالكامل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مشروع مثلث ماسبيرو أخذ جهدا كبيرا من المحافظة ووزارة الإسكان ضمن تطوير المناطق العشوائية.

ويشارك فى الاجتماع نواب محافظ القاهرة الأربعة، وسكرتير عام المحافظة، ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء، ومسئولى المحافظة.

 

 


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