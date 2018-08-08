محافظ الفيوم يلتقى مجلس الشباب لعرض آليات البدء بمشروع البتلو

الفيوم – رباب الجالي

التقى الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، شباب مجلس المحافظة، لاستعراض آليات البدء بمشروع تسمين الماشية ( البتلو ) وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لفتح أبواب جديدة لاستثمار طاقات الشباب وتوفير فرص عمل لهم تدر عليهم عائدا مناسبا، بحضور المهندس حسن جوده وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين، والمحاسب أحمد سيد أبو زيد رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى فرع الفيوم، وأشرف درويش مدير عام جهاز المشروعات الصغيرة فرع الفيوم.

خلال اللقاء أشاد محافظ الفيوم بالتعاون البناء والمثمر مع البنك الزراعى المصرى "قطاع الفيوم" الذى يمنح الشباب قروضا ميسرة لمشروعات البتلو بفائدة لا تزيد عن 5 %، إضافة إلى قروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يمنح قرضا (لمشروع بنت مصر) والسيدات المعيلات بفائدة لا تزيد عن 3 % لتربية البط والدجاج وتجارة الأعلاف.

وأكد أن الشباب يمكنهم الحصول على قروض ميسرة للمشاركة فى مشروع تسمين الماشية ( البتلو ) بقوائد بسيطة لا تتعدى الـ5%.

وأشار المحافظ إلى أن البنك الزراعى يمنح قرضا للمستفيد لشراء 20 رأس ماشية كحد أقصى، سعر الرأس 15 ألف جنيه بواقع 10 آلاف لرأس الماشية و5 آلاف للأعلاف، وهو قرض دوار يسدد على 5 أعوام، حال وجود المكان المناسب الذى يقوم بمعاينتة لجنة ثلاثية مشكلة من الزراعة والطب البيطرى والبنك الزراعي، إضافة للمؤهل الدراسى للمستفيد (أو ما يفيد إجادته للقراءة والكتابة) والضامن الشخصى، وكعب عمل وتأمين على المشروع بواقع 1,4 من سعر الرأس، وحال زيادة المشروع عن 20 رأس ماشية لابد من استخراج سجل تجارى وبطاقة ضريبية، لافتا أن البنك قام بتمويل 700 مشروعا، وتسهم المحافظة فى منح قرض بدون فائدة بفترة سماح 6 أشهر لكل شاب للبدء بمشروع البتلو، بمبلغ 10 آلاف جنيه بواقع 5 آلاف جنيه نقدى و5 آلاف أخرى أعلاف.

ولفت المحافظ أن جهاز تنمية المشروعات بمنح ( مشروع بنت مصر ) قرضا يبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألفا لكل فتاة أو سيدة معيلة، يسدد على عامين شرط وجود المكان المناسب وصورة البطاقة الشخصية وإيصال كهرباء أو مياه مع عقد ملكية المكان أو إيجاره للبدء بالإجراءات، وتمول المحافظة هذا المشروع بـ350 ألف جنيه، وقد قام الجهاز بتمويل 100 مشروع حتى الآن.

وشدد محافظ الفيوم على الجدية والاستعداد للعمل لزيادة دخل الشباب من خلال المشروعات التى توفرها الدولة، وطالب الجهات المختصة منح تيسيرات للشباب وتذليل العقبات أمامهم فى الحصول على القرض بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة لفتح أبواب جديدة للرزق للشباب.