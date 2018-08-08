محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ محطة مياه البكارشة بتكلفة 350 مليون جنيه

الشرقية – إيمان مهنى

تابع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بطاقة إنتاجية 51 ألف متر مكعب/ يوم وتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه بمركز ومدينة الحسينية، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.

وفى سياق متصل أعلن محافظ الشرقية، عن إزالة 47 حالة تعدى على أرضى زراعية، عبارة إزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية تابعة للوحدة المحلية بنى عامر، 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية تابعة للوحدة المحلية بالشوبك بمركز الزقازيق، كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الإدارة الزراعية قسم حماية الأراضى وقوات الأمن بإزالة فورية للتعديات على الأرض الزراعية بناحية الوحدة المحلية " العدلية – كفر إبراهيم – لاشون – الزوامل" وأوضح رئيس المدينة نه تم إزالة 33 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بمساحة 4161م2 عبارة مبانى و قواعد خرسانية وسملات وأسوار من الدبش الأبيض وتم إزاله المخالفات ومساوتها حتى منسوب سطح الأرض.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بحملة لإزالة تعديات مخالفة على مساحة 21 سهم.

وفى مشتول السوق تمت إزالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية على مساحة 130 م2 تابعة للوحدة المحلية بالصحافة.

وفى فاقوس تم إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف على أرض زراعية تابعة للوحدة المحلية سوداة على مساحة 264 م2 وتم إزالة جميع المخالفات حتى منسوب سطح الأرض، أبو كبير من إزالة التعديات على الأرض الزراعية عبارة عن حفر فى الأرض الزراعية بمساحة 150 م2 تابعه للوحدة المحلية الرحمانية، ومدينة ههيا بحمله لإزالة التعديات المخالفه على الأرض الزراعية فتم إزالة حالتين تعدى على مساحة 2512 م2 تابعه للوحده المحلية بالعلاقمة ومساواه المخالفه حتى منسوب سطح الأرض.