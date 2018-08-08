محافظ الدقهلية يستقبل طالبة بعد براءتها من تهمة الغش وحصولها على 96.34%

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الطالبة إسراء رضا أبو العنين، التى تم حجب نتيجتها بالثانوية العامة هذا العام، لاتهامها بالغش عقب تحويلها من شاهدة على محضر غش لزميلتها باللجنة إلى متهمة بالغش بلجنة مدرسة الدنابيق مركز المنصورة.

وأكد الشعراوى، أن الحق دائماً يعود إلى أصحابه، مشيراً إلى أن التحقيقات التى تمت بشفافية وحرص وعدالة بوزارة التربية والتعليم والنيابة العامة أثبتت براءة إسراء من تهمة الغش ووجود تزوير فى المحضر المحرر لزميلتها اثناء الامتحانات وتم رفع الحجب عن نتيجتها بحصولها على المجموع المذكور.

وأضاف المحافظ، أن ما حدث يشير إلى وجود مشكلة تربوية خطيرة، إنما يؤكد على الجانب الآخر بأن العدالة قائمة وأن المظلوم لابد أن تأتى لحظة رفع الظلم عنه وحصوله على حقه.

واستمع محافظ الدقهلية، إلى مطلب إسراء ببحث التحاقها بإحدى كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة من خلال توفير منحة كاملة لدراسة الصيدلة.

ووعد الشعراوى، بتوفير كافة الرعاية للطالبة وتكريمها لاحقا، مؤكداً أن الفشل كثيراً ما يعطى الدافع الكبير نحو التفوق والنجاح ولا يعنى التوقف عن الطموح والعمل من أجل التقدم والنجاح.