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محافظ البنك المركزى: انخفاض العجز فى ميزان المدفوعات بنحو 64 %

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:58 م
محافظ البنك المركزى: انخفاض العجز فى ميزان المدفوعات بنحو 64 % طارق عامر - محافظ البنك المركزى
كتب سمير حسنى
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كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن انخفاض العجز فى ميزان المدفوعات بنحو 64 %، بشكل أعاد الوضع كما كان سابقا فى 2010، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن بنود ميزان المدفوعات حققت أرقاما تاريخية نتيجة طمأنة السياسات النقدية والمالية، متابعا:" لما شلنا القيود الفلوس جت أكتر".

وقال محافظ البنك المركزى، فى تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، إن الودائع  بالنقد الأجنبى زادت بشكل كبير، كاشفا عن أن التنازل عن النقد الأجنبى فى البنوك حقق أرقامًا لم تحدث فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى".

 

وأشار إلى أن مستويات الاحتياطيات أعلى من المستويات العالمية وتشهد وضعا جيدا للغاية، معلقا: " ونحتاج اكثر من ذلك، لأن المنطقة تمر بظروف صعبة".

 

وأكد "عامر"، على ثقة صناديق الاستثمار فى العملة المصرية، قائلا: "بيبيعوا الدولار ويشتروا الجنيه المصرى فى أذون خزانة أو ودائع، كاشفا عن أن هذه المبالغ وصلت إلى 37 مليار دولار فى عامين فقط ، بخلاف الأموال التى تدفقت من إصدار السندات الدولية وتدفقات الاستثمار".

 

وقال محافظ البنك المركزى، إن الدولة سددت متأخرات وصلت إلى 10 مليارات دولار، بسبب ايرادات سوق النقد، فضلا عن تحسن الاستثمار فى مجال البترول والاستثمار الخاص بعد فتح المجال للتعامل فى التجارة الخارجية ودفع كل المتأخرات فى الدولة للخارج أو للمقاولين".

 

 


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محافظ البنك المركزى

طارق عامر

النقد الاجنبى

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