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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:15 م
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محافظ البحيرة توجه بحصر كافة المبانى الآيلة للسقوط

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:49 م
محافظ البحيرة توجه بحصر كافة المبانى الآيلة للسقوط المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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شددت المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة على ضرورة قيام جميع الإدارات الهندسية بالمدن والمراكز باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات العشوائية والآيلة للسقوط وحصر القرارات التي صدرت لجميع تلك العقارات ومتابعة تنفيذها.

وأشارت إلى ضرورة إعداد حصر للعقارات المتهالكة مع تحديد إحداثيات هذه العقارات بكافة المواقع وإعداد كشوف الحصر المباني لإرسالها لوزارة التنمية المحلية، وإعداد إدارة الأزمات خطط وسيناريوهات التعامل مع إحداثيات المباني متضمنة إجراءات الإخلاء والإيواء والإعاشة وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومديرية التضامن ووزارة التنمية المحلية.

ووجهت محافظ البحيرة بضرورة تفعيل تطبيق الغرامات اليومية على المخالفين وتحصيل قيمة الغرامات.

    
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع القيادات التنفيذية بحضور اللواء مجدى عناني السكرتير العام والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الادارات الهندسية.


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