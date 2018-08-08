محافظ البحيرة توجه بتوفير اللحوم بسعر 110 جنيه

وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بتوفير اللحوم الطازجة من مشروع عاداه بسعر الكيلو 110 جنيهات للمواطنين من خلال منافذ الوحدات المحلية التي يتم الإعلان عنها وذلك بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.

كما وجهت محافظ البحيرة بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بتحديد مسئول بكل مركز عن الشراء ومتابعة عملية التحصيل وذلك لسهولة عملية المتابعة وتحديد الكميات التي يتم الحصول عليها من المشروع واماكن البيع .

وكلفت بذبح العجول البلدي بالمراكز مجانا وسداد ثمن العجول الى مشروع عاداه بعد الانتهاء من عملية البيع وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي لمشروع عاداه على الا يقل وزن العجل البلدي عن 400 كيلو والا يزيد عن 500 كيلو.