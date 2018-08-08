video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة توجه بتوفير اللحوم بسعر 110 جنيه

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:16 م
محافظ البحيرة توجه بتوفير اللحوم بسعر 110 جنيه المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بتوفير اللحوم الطازجة من مشروع عاداه بسعر الكيلو  110 جنيهات للمواطنين من خلال منافذ الوحدات المحلية التي يتم الإعلان عنها وذلك بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.

كما وجهت محافظ البحيرة بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بتحديد مسئول بكل مركز عن الشراء ومتابعة عملية التحصيل وذلك لسهولة عملية المتابعة وتحديد الكميات التي يتم الحصول عليها من المشروع واماكن البيع .

وكلفت بذبح العجول البلدي بالمراكز مجانا وسداد ثمن العجول الى مشروع عاداه بعد الانتهاء من عملية البيع وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي لمشروع عاداه على الا يقل وزن العجل البلدي عن 400 كيلو والا يزيد عن 500 كيلو.      

 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ البحيرة ومستشار وزير التنمية يتفقدان تطوير مسار العائلة المقدسة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

اللحوم البلدية

مشروع عاداة

محافظ البحيرة




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة