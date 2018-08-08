محافظ الإسماعيلية يناقش مشروع تشغيل الورشة المركزية لصيانة السيارات بأبوعطوة

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية اجتماعًا بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والشؤن القانونية والإدارة المالية والتخطيط والمتابعة والحملة الميكانيكية بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة مشروع تشغيل الورشة المركزية التابعة للمحافظة والكائنة بناحية أبوعطوة بمركز ومدينة الإسماعيلية لإصلاح وصيانة السيارات والمعدات ورفع كفائتها.

وخلال الاجتماع تم الموافقة على إخلاء مقر الورشة ونقل محتوياتها من السيارات والمعدات المعطلة والكهنة إلى الجراج التابع لمجلس مدينة الإسماعيلية خلف السنترال العمومى بحى ثان وقطعة الأرض الملاصقة له وعلى أن يتم الإسراع فى إعادة تأهيل ورشة أبوعطوة ورفع كفائتها وأعدادها وتجهيزها بكافة المستلزمات وأدوات الصيانة وقطع الغيار فى مدة لا تتجاوز الشهر على الأكثر مع الأخذ فى الاعتبار اعداد وتأهيل الكوادر البشرية الفنية اللازمة للعمل بالورشة بمختلف التخصصات الفنية.

ويستهدف هذا المشروع صيانة وإصلاح جميع السيارات المعطلة التابعة للوحدات المحلية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.