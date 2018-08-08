video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش مشروع تشغيل الورشة المركزية لصيانة السيارات بأبوعطوة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:45 ص
محافظ الإسماعيلية يناقش مشروع تشغيل الورشة المركزية لصيانة السيارات بأبوعطوة جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى
إضافة تعليق
عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية اجتماعًا بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى  السكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والشؤن القانونية والإدارة المالية والتخطيط والمتابعة والحملة الميكانيكية بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة مشروع تشغيل الورشة المركزية التابعة للمحافظة والكائنة بناحية أبوعطوة بمركز ومدينة الإسماعيلية لإصلاح وصيانة السيارات والمعدات ورفع كفائتها.
 
وخلال الاجتماع تم الموافقة على إخلاء مقر الورشة ونقل محتوياتها من السيارات والمعدات المعطلة والكهنة إلى الجراج التابع لمجلس مدينة الإسماعيلية خلف السنترال العمومى بحى ثان وقطعة الأرض الملاصقة له وعلى أن يتم الإسراع فى إعادة تأهيل ورشة أبوعطوة ورفع كفائتها وأعدادها وتجهيزها بكافة المستلزمات وأدوات الصيانة وقطع الغيار فى مدة لا تتجاوز الشهر على الأكثر مع الأخذ فى الاعتبار اعداد وتأهيل الكوادر البشرية الفنية اللازمة للعمل بالورشة بمختلف التخصصات الفنية.
 
ويستهدف هذا المشروع صيانة وإصلاح جميع السيارات المعطلة التابعة للوحدات المحلية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يؤكد على حتمية تفعيل الآليات التنفيذية لمنظومة النظافة

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

يس طاهر

محافظ الاسماعيليه

ورش اصلاح

اخبار المحافظات




لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة