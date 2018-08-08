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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:09 ص
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محافظ الإسماعيلية يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى لـ217 درجة بدلا من 220

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:58 ص
محافظ الإسماعيلية يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى لـ217 درجة بدلا من 220 اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح ـ جمال حراجى
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أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تمت الموافقة على النزول بدرجات القبول بالثانوي العام بمدارس المحافظة إلي 217 درجة بدلاً من 220 درجة استجابة لمطالب الأهالي وأولياء الأمور في هذا الشان، وهو الأمر الذي يفتح باب الأمل أمام الكثيرين من الراغبين في الالتحاق بالثانوي العام، وذلك بعد أن تم الانتهاء من امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019 وبعد ظهور النتيجة.
 
وينشر "اليوم السابع" الجدول الكامل بدرجات تنسيق القبول بجميع المدارس الثانوية العامة والفنية بمختلف قطاعات محافظة الإسماعيلية وتوابعها.
 
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