محافظ الإسماعيلية: نفذنا 1579 مشروعا للشباب بإجمالى قروض ميسرة بلغت 106 ملايين جنيه

الإسماعيلية – السيد فلاح - جمال حراجى

قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن أجمالى المشروعات التى تم تنفيذها للشباب بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ضمن المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، بلغ 1579 مشروعًا بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها 105 مليون و365 ألف جنيهًا ووفرت 4233 فرصة عمل.

وأضاف، محافظ الإسماعيلية، خلال جلسة الاجتماع الأسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، أن إجمالى عدد من تم فحصهم على مستوى المحافظة وتوابعها ضمن ملفالمشروع القومى لوزارة الصحة لمكافحة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس "سى" بلغ نحو 110 آلاف حالة وقد تم علاج 15735 حالة وهناك 3316 حالة تحت العلاج ولا توجد أى قوائم للانتظار.

جاء ذلك رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الأسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومتابعة اتخاذ جميعالإجراءات والتدابير اللازمة بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادا لاستقبال العيد.

وفى ختام الاجتماع كرم محافظ الإسماعيلية، كل من المهندسة مدديحة العدوى مدير عام الصيانة والشبكات بالمحافظة نظرا لبلوغها سن المعاش والسيدة مادلين طانيوس أبوالخير مدير مدرسة غريب سلامة الابتدائية بقطاع أبوصوير لتميز أدائها فى العمل وتم تسليمهن شهادات التقدير.