محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بعمل ساحات رياضية بالشوارع

الإسكندرية - جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعا بمكتبه، مع المجلس القومى للسكان ؛وذلك لاستعراض ما تم تنفيذه من الخطة السكانية السنوية لمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 1/7/2017 وحتى 30/6/2018 ومناقشة المعوقات التى تواجه المجلس لخفض معدلات الكثافة السكانية بالمحافظة وللتأكيد على دور فرع المجلس القومى للسكان فى متابعة الأنشطة السكانية التى تتم عن طريق جميع الجهات، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، و إيمان أحمد منا مدير عام المجلس القومى للسكان، و ممثلى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء و مديرية الأوقاف بالإسكندرية والهيئة العامة للاستعلامات والتأمين الصحى و مركز المعلومات بالمحافظة ورؤساء الأحياء.

وجه المحافظ، المجلس القومى للسكان ببذله المزيد من جهد و التنسيق بين كافة الجهات بالمحافظة للتقليل من معدلات المواليد بشكل يتناسب مع الدخل القومى و إعادة توزيع السكان بالشكل الصحيح الذى يضمن توصيل كافة الخدمات للمواطنين لتحقيق نوع من أنواع المساواة بين كافة طبقات المجتمع؛ مؤكدا أن خفض عدد المواليد سوف يؤثر بشكل كبير وملحوظ على الدخل القومى والتعليم وجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين مما يؤثر على مستقبل الدولة باكملها، مطالبا المجلس بتحديد المعوقات التى تواجهه فى المحافظة لحلها وعمل تقرير يشمل جدول للقوافل واحتياجاتها والجهات المشاركة بها.

وأكد المحافظ على ضرورة التوعية المستمرة للمواطنين بأضرار الكثافة السكانية وخاصة فى دور العبادة مع توفير وسائل تنظيم الأسرة بالأماكن الواجب استهدافها و تسهيل إجراءات الحصول على وسائل تنظيم الأسرة على المواطنين.وأشار سلطان إلى أن الحد من نسبة المواليد شيء هام حيث أن الزيادة السكانية تمثل ضغط كبير على الاقتصاد المصرى ؛لافتا إلى أن الهدف الأساسى من وراء هذه الاجتماعات هو توفير بيئة مناسبة للمواطن السكندرى مع توفير كافة الخدمات الطبية و التعليمية لجميع الفئات.

وخلال الاجتماع؛ كلف سلطان رؤساء الأحياء بعمل ساحات رياضية فى الأماكن الفارغة بالشوارع لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنشء لممارسة الرياضة كما أكد على مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بضرورة فتح وتسهيل إجراءات التحاق طلاب المدارس بمراكز الشباب و الحرص على ممارسة الرياضة لاستغلال طاقتهم فيما ينفع وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب بإتاحة الفرصة أمام الشباب و النشء وطلاب المدارس لممارسة الرياضة .

وشدد سلطان على رؤساء الأحياء و وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية بضرورة إقامة قوافل سكانية خدمية تضم مندوبين من مديرية الصحة و الطب البيطرى و التربية و التعليم و محو الأمية وتوجيهها إلى القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة لتوعية المواطنين وخاصة فى القرى بأهمية تنظيم الأسرة وزيادة الوعى لديهم بالوسائل المتاحة وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، مؤكدا على أهمية زيادة عدد الوحدات الصحية داخل الجمعيات الأهلية و تعظيم دور الأدوات المتاحة لدينا والتركيز على الخدمات المقدمة داخل وحدات تنظيم الأسرة ووحدات التأمين الصحي.