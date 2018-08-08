محافظ الإسكندرية: التعامل مع عدد 279 حالة بنسبة 25٪ من قوائم الانتظار

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم مع مديرى مستشفيات الصحة بالإسكندرية من جميع القطاعات؛" الشئون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحى والجيش والشرطة"، للوقوف على ما تم تنفيذه فى خطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد بسيونى السكرتير المساعد بالمحافظة، والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ومديرى المستشفيات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع؛ أوضح المحافظ أن عدد 1155 قرارا لحالات قوائم الانتظار بمستشفيات محافظة الإسكندرية تم الانتهاء من إدخال جميع بياناتها على قاعدة البيانات وميكنة القوائم وذلك لتيسير التعامل مع جميع الحالات وتوزيعها على المستشفيات، وأشار إلى أن مستشفيات المحافظة قامت بالتعامل مع عدد 279 حالة من أصل 1155 لحالات القوائم بنسبة 25 ٪ من قوائم الانتظار بالإسكندرية، وأوضح أن تلك الحالات التى تم دخولها العمليات كانت فى تخصصات العظام والرمد والمفاصل. و كلف المحافظ مديرى المستشفيات بوضع آلية لمتابعة حالات قوائم الانتظار بعد الانتهاء من العمليات الخاصة بهم، مؤكدا أن هدفنا جميعا هو إنجاح المبادرة فى أعلى مستوى لها.

وتأكد المحافظ من مدى جاهزية المستشفيات بالإسكندرية والقدرة التشغيلية لها لاستقبال حالات قوائم الانتظار، واستفسر من مديرى المستشفيات عن وجود أى متطلبات أو نقص مستلزمات طبية لمتابعة تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ووجه مديرى المستشفيات بالحصر الفورى لأى مستلزمات طبية ناقصة خاصة بالتعامل مع حالات قوائم الانتظار للعمل على توفيرها فى الحال.

على الصعيد ذاته؛ أضاف المحافظ أننا نعمل على القضاء على قوائم الىنتظار فى جميع مستشفيات محافظة الإسكندرية خلال فترة ستة أشهر تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس، مشيرا إلى أنه هناك خطة موحدة لكافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع جميع المستشفيات بالمحافظة، كما أنه جارى العمل بشكل مكثف وسريع للتخلص من قوائم الانتظار الحالية فى المدة الزمنية المحددة لها، وأضاف أن الإسكندرية لديها القدرة على إنهاء قوائم الانتظار بها فى الوقت المحدد بل وإمكانية مساعدة المحافظات الأخرى فى الانتهاء من قوائم الانتظار بها.