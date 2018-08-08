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محافظة الجيزة تعلن فتح المجازر مجانا خلال أيام العيد لذبح الأضاحى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:16 م
محافظة الجيزة تعلن فتح المجازر مجانا خلال أيام العيد لذبح الأضاحى اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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استعرض اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خلال المجلس التنفيذى المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظ ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء.
 
وحذرت المحافظة من نقل الأفراد والموظفين من مراكز المعلومات للإدارات الأخرى دون بديل، وذلك بناءا على قرار وزير الننمية المحلية.
 
فيما أعلنت مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، عن فتح مجازر المحافظة لذبح أضاحى المواطنين مجانا طوال أيام عيد الأضحى، وإلغاء الإجازات وتعزيز المجازر بالأطباء اللازمين للكشف والذبح، كذلك التنسيق مع الصحة والتموين لشن حملات متواصلة خلال العيد.
 

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