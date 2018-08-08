محافظة أسيوط تنظم رحلة مجانية لـ 50 فائز بمسابقة "إعرف بلدك"

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، على أهمية الدور الذى تلعبه الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى في نشر الوعى السياحى والثقافى بين أبناء المحافظة من خلال تنظيم العديد من المسابقات والرحلات إلى المعالم السياحية والثقافية والدينية بالمحافظة.

ومن جانبه شهد المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط ، تدشين أولى الرحلات المجانية التي تنظمها محافظة أسيوط تحت إشراف الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي للفائزين فى مسابقة "إعرف بلدك" مؤكدًا على أهمية هذه المسابقات في تنشيط السياحة الداخلية والعمل على نشر الوعي السياحي والثقافي في المحافظة.

وقال عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط ، إنه تم البدء في تنظيم مسابقة شهرية تحت عنوان "إعرف بلدك" يتم عرضها على الصفحة الخاصة بهيئة تنشيط السياحة على الرابط https://www.facebook.com/tourismpromation ، حيث تم إختيار 50 فائز خلال المسابقة الماضية وتم تنظيم رحلة سياحية وثقافية لهم خلال الشهر الحالى إلى متحف الأحياء المائية بجامعة أسيوط ومعهد فؤاد الأول الديني ودير السيدة العذراء بدرنكة.

وأوضح مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى ، أنه تم الإعلان عن مسابقة سبتمبر على الصفحة الخاصة بالهيئة ، والتي سيتم من خلالها إختيار 50 فائز آخر لتنظيم رحلة سياحية وثقافية لهم ، مشيرًا إلى إستمرار هذه السابقات لرفع الوعي الثقافي والسياحي لدى أبناء المحافظة وخلق جيل يعتز بثقافته.