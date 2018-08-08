مجهول يسرق شقة موظف وكاميرات المراقبة ترصده بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهم بسرقة شقة موظف بالوراق، حيث تمكن المتهم من كسر كالون الباب وسرقة حقيبة تحتوى على متعلقات هامة خاصة بصاحب الشقة، وكشفت كاميرات المراقبة أن شابا وراء ارتكاب السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد سرقة مجهول لشقة سكنية ملك موظف بدائرة القسم.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة، أن المتهم كسر كالون باب الشقة، واستولى على حقيبة خاصة بالمتهم، تحتوى على متعلقات هامة، وبفحص كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات التجارية المجاورة، تبين أن شابا وراء السرقة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هويته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.