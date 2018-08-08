مجلس جامعة الفيوم يبحث تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

الفيوم - رباب الجالي

قرر مجلس جامعة الفيوم، خلال الاجتماع الأسبوعى له، اليوم الأربعاء، تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب والذى عقد فى يوليو الماضى.

وأعلن المجلس تبنى كليات الجامعة مبادرات ربط الخطط والمشروعات البحثية باحتياجات الدولة والمجتمع مع إيجاد حلول للمشكلات التى تواجة المجتمع.

وقرر المجلس إنشاء حضانات تكنولوجية لرعاية الإبداع وريادة الأعمال بجامعة الفيوم تتبع مركز معلومات الجامعة لدفع قاطرة التميز التكنولوجى بمؤسسات الدولة بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات مع إيداع مبلغ نصف مليون جنيه من الصناديق الخاصة بالجامعة كنواة لإنشاء الحضانة.

وأوضح الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم فى بيان له ، أنه سيتم إنشاء مركز التدريب على الحرف اليدوية جامعة الفيوم "وحدة ذات طابع خاص" مع تشكيل لجنة بمعرفة مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة لإعداد اللائحة المالية والإدارية ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات، وإستثمار إمكانيات مركز التدريب التربوى بالجامعة لتدريب المعلمين والمدربين ومدققين التعليم الفنى الجديد.