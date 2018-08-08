video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الشورى الإيرانى يصوت بحجب الثقة عن وزير العمل

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:28 م
مجلس الشورى الإيرانى يصوت بحجب الثقة عن وزير العمل رئيس مجلس الشورى الايرانى
أ ف ب
إضافة تعليق

 

صوت مجلس الشورى الايرانى الأربعاء على حجب الثقة عن وزير العمل على ربيعى ، بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التى تفاقمت مع اعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وصوت 129 نائبا على مذكرة لحجب الثقة عن الوزير مقابل 111 ما يعطى الرئيس الإيرانى حسن روحانى مهلة 3 أشهر ليعين وزيرا جديدا ، وتعرض روحانى لضغوط متزايدة فى الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادى.

وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الايراني المبرم عام 2015 ، الى اعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأمريكية الثلاثاء على ايران.

لكن ايران تواجه أساسا مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون ان يتمكن الفريق الاقتصادى الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها، وربيعى 62 عاما من أبرز حلفاء الرئيس روحانى وكان مستشارا للرئيس الاسبق الاصلاحى محمد خاتمى بين 1997 و 2005.

 


إضافة تعليق




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة