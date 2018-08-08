مجلس الشورى الإيرانى يصوت بحجب الثقة عن وزير العمل

أ ف ب

صوت مجلس الشورى الايرانى الأربعاء على حجب الثقة عن وزير العمل على ربيعى ، بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التى تفاقمت مع اعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وصوت 129 نائبا على مذكرة لحجب الثقة عن الوزير مقابل 111 ما يعطى الرئيس الإيرانى حسن روحانى مهلة 3 أشهر ليعين وزيرا جديدا ، وتعرض روحانى لضغوط متزايدة فى الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادى.

وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الايراني المبرم عام 2015 ، الى اعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأمريكية الثلاثاء على ايران.

لكن ايران تواجه أساسا مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون ان يتمكن الفريق الاقتصادى الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها، وربيعى 62 عاما من أبرز حلفاء الرئيس روحانى وكان مستشارا للرئيس الاسبق الاصلاحى محمد خاتمى بين 1997 و 2005.