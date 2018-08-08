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مارجريت عازر: المصريون يرفضون دعوات معصوم مرزوق للمساس باستقرار الوطن

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:00 ص
مارجريت عازر: المصريون يرفضون دعوات معصوم مرزوق للمساس باستقرار الوطن النائبة مارجريت عازر
كتبت: سمر سلامة
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قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تمكنت من بناء مؤسساتها، من خلال دستور حظى بتأييد أكثر من 90% من الشعب المصرى، مضيفة: "ثورة 25 يناير بالفعل كانت ثورة شعب لكنها انحرفت عن المسار وتم تصحيح المسار فى 30 يونيو بمشاركة ملايين المصريين".

 

وأكدت "عازر"، لـ"اليوم السابع"، على أن الشعب المصرى لن يقبل أى من الدعوات التى يروج لها السفير السابق معصوم مرزوق والتى من شأنها المساس بأمن واستقرار هذا البلد وهدمها، أو دعوات قد تعيده للخلف مرة أخرى، بعد ما بذل لتحقيق النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حدثت مؤخرا، مشددة على أن بعض من المنتمين إلى 25 يناير للأسف الشديد لا يريدون إلا الوصول للحكم، ولا يرون أى نجاح ماداموا خارج السلطة.

 

واستطردت عضو مجلس النواب حديثها: "أنا على يقين تام أن الشعب المصرى سيلفظ كل هذه الدعوات التى تضر الدولة على جميع المستويات، ولا تحقق إلا أهداف أعداء الوطن الذين يريدون بمصر العودة للخلف"، مطالبة وسائل الإعلام والمجتمع المدنى بتوعية المواطنين من خطورة الاستجابة لهذه الدعوات وإلقاء الضوء على الإنجازات التى يسعى البعض لطمسها".


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