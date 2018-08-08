ماتيس: أمريكا جاهزة للتصدى لأى اختراق إلكترونى للانتخابات

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أكد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء استعداد الولايات المتحدة للتصدى لأى محاولات تدخلات إلكترونية فى الانتخابات.

وقال ماتيس وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن الأجهزة الأمريكية المعنية جاهزة لمواجهة أى اختراق إلكترونى من أى جهة كانت.

وأضاف أن روسيا حاولت فى عام 2016 اختراق العملية الانتخابية وكذلك التأثير على نتائجها.



وحسب تقارير رسمية أمريكية، فإن وكالة أبحاث الإنترنت الروسية التى مقرها سانت بطرسبرج أدارت العديد من حسابات فيسبوك الكاذبة التى استخدمت للتأثير على التصويت عام 2016.

ومن المقرر أن تجرى فى الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس بالإضافة إلى عمليات انتخابية متزامنة على مستوى الولايات والمقاطعات.