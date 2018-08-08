video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماتيس: أمريكا جاهزة للتصدى لأى اختراق إلكترونى للانتخابات

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:14 م
ماتيس: أمريكا جاهزة للتصدى لأى اختراق إلكترونى للانتخابات وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء استعداد الولايات المتحدة للتصدى لأى محاولات تدخلات إلكترونية فى الانتخابات.

وقال ماتيس وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن الأجهزة الأمريكية المعنية جاهزة لمواجهة أى اختراق إلكترونى من أى جهة كانت.
وأضاف أن روسيا حاولت فى عام 2016 اختراق العملية الانتخابية وكذلك التأثير على نتائجها.


وحسب تقارير رسمية أمريكية، فإن وكالة أبحاث الإنترنت الروسية التى مقرها سانت بطرسبرج أدارت العديد من حسابات فيسبوك الكاذبة التى استخدمت للتأثير على التصويت عام 2016.

ومن المقرر أن تجرى فى الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس بالإضافة إلى عمليات انتخابية متزامنة على مستوى الولايات والمقاطعات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..جيمس ماتيس: واشنطن ترغب فى مساعدة أندونيسيا لتصبح نقطة ارتكاز بحرية بالمنطقة

جيمس ماتيس: أى تحرك عسكرى لكوريا الشمالية سيكون عملاً "غير مسئول"

جيمس ماتيس: تحقيق موسع فى حادث تصادم مدمرة أمريكية بناقلة بترول

بالصور.. جيمس ماتيس: أمريكا ملتزمة تجاه حلفائها فى آسيا والمحيط الهادى

جيمس ماتيس: ترامب أمر بشن حملة لتصفية المتشددين فى سوريا والعراق

بالصور.. جيمس ماتيس يصل كابول للقاء القوات الأمريكية والمسئولين الأفغان

جيمس ماتيس

أمريكا

أخبار أمريكا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة