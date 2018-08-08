لمن يحج لأول مرة.. كيف تؤدى المناسك فى 20 خطوة

الحج فريضة تؤدى مرة فى العمر أو مرات قليلة، لمن استطاع إليه سبيلا، وفى الوقت نفسه طويلة المدى مركبة الشعائر، ما جعل البعض يقع فى أخطاء للجهل بها وعدم وجود سابق خبرة.

ويقدم "اليوم السابع" خطوات ومناسك الحج خطوة خطوة من الإحرام وحتى طواف الوداع.



1- إعلان النية لأداء الفريضة ويتم لفظا بقول "لبيك اللهم حجاً" وبمجرد نطقها تحرم عليه جميع محظورات الإحرام.



2 - النية للغير اذا أداها عن غيره وخاصة المتوفى بقوله لبيك اللهم حجة أو حجا عن فلان.



3 - أن ينوى محرما من الميقات حسب جهة قدومه.

4 - التلبية بترديد "لبيك اللهم لبيك" بعد الإحرام مباشرة وحتى رمى جمرة العقبة الكبرى يوم عيد الأضحى



5 - طواف القدوم وهو أول طواف للحاج بعد وصوله مكة وهو 7 أشواط حول الكعبة، ثم يتنظر الحج بمكة حتى يوم التروية



6 - الالتزام بعدم الجدل أو الفسوق أوالمشاحنة نهائيا.

7 - يوم التروية وهو يوم 8 ذى الحجة ويذهب الحاج فى صباحه إلى "منى"، ويبيت هناك ويصلى الصلوات فى مواقيتها قصراً وليس جمعاً.



8 - الوقوف بعرفة وهو يوم 9 ذى الحجة يتوجه فيه الحاج بعد الشروق إلى جبل عرفة، ويصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ويبقى هناك إلى غروب الشمس



9 - لا حج بدون الوقوف بعرفة.

10 - المزدلفة، وذلك بعد غروب يوم عرفة ينطلق الحاج إلى "مزدلفة"، ويصلى فيها صلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً ويبيت هناك إلى طلوع الفجر



11 - رمى الجمرة الكبرى والذبح صباح يوم العيد 10 ذى الحجة يتوجه الحاج بعد صلاة الفجر إلى "منى"، ويرمى الجمرات ثم يذبح ويحلق رأسه أو يقصره



12 - طواف الإفاضة، بعد حلق الرأس يتوجه الحاج إلى البيت الحرام ويطوف بالكعبة سبعة أشواط طواف الإفاضة



13- الصلاة بمقام إبراهيم بعد طواف الإفاضة يصلى الحاج ركعتين وراء مقام إبراهيم، أو فى أى بقعة من الحرم



14 - الصفا والمروة بعد الصلاة يتوجه الحاج للسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبعد الانتهاء يعود إلى "منى" للمبيت بها



15- يوم التشريق الأول، بعد صلاة ظهر 11 ذى الحجة يرمى الحاج الجمرات، ويدعو الله ثم يذهب إلى منطقة "منى" ويبيت هناك



16 - يوم التشريق الثانى، فى يوم 12 ذى الحجة يفعل الحاج ما فعله فى اليوم الأول، ثم يرجع إلى منى لقضاء الليلة بها



17 - طواف الوداع فى اليوم الثالث للتشريق يكرر الحج نفس ما فعله أول وثانى يوم، ثم يتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع من سبعة أشواط، وبذلك يكون قد أتم الحج



18- صعود جبل الرحمة ليس ركنا بل يكفى المكوث فى أرض عرفة المنبسطة.

19 - الوقوع فى أى خطأ يجبر بدم ما عدا فوات الوقوف بعرفة فيفسد الحج.

20 - أبرز محرمات الحج هى التعطر مع لبس المحيط والجدال.