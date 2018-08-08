video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لمن يحج لأول مرة.. كيف تؤدى المناسك فى 20 خطوة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:30 ص
لمن يحج لأول مرة.. كيف تؤدى المناسك فى 20 خطوة حجاج- أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

الحج فريضة تؤدى مرة فى العمر أو مرات قليلة، لمن استطاع إليه سبيلا، وفى الوقت نفسه طويلة المدى مركبة الشعائر، ما جعل البعض يقع فى أخطاء للجهل بها وعدم وجود سابق خبرة.

ويقدم "اليوم السابع" خطوات ومناسك الحج خطوة خطوة من الإحرام وحتى طواف الوداع.
 
1- إعلان النية لأداء الفريضة ويتم لفظا بقول "لبيك اللهم حجاً" وبمجرد نطقها تحرم عليه جميع محظورات الإحرام.


2 - النية للغير اذا أداها عن غيره وخاصة المتوفى بقوله لبيك اللهم حجة أو حجا عن فلان.
 
3 - أن ينوى محرما من الميقات حسب جهة قدومه.

4 -  التلبية بترديد "لبيك اللهم لبيك" بعد الإحرام مباشرة وحتى رمى جمرة العقبة الكبرى يوم عيد الأضحى
 
5  - طواف القدوم وهو أول طواف للحاج بعد وصوله مكة وهو 7 أشواط حول الكعبة، ثم يتنظر الحج بمكة حتى يوم التروية
 
6 - الالتزام بعدم الجدل أو الفسوق أوالمشاحنة نهائيا.

7  - يوم التروية وهو يوم 8 ذى الحجة ويذهب الحاج فى صباحه إلى "منى"، ويبيت هناك ويصلى الصلوات فى مواقيتها قصراً وليس جمعاً.
 
8  - الوقوف بعرفة وهو يوم 9 ذى الحجة يتوجه فيه الحاج بعد الشروق إلى جبل عرفة، ويصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ويبقى هناك إلى غروب الشمس
 
9 - لا حج بدون الوقوف بعرفة.

10 - المزدلفة، وذلك بعد غروب يوم عرفة ينطلق الحاج إلى "مزدلفة"، ويصلى فيها صلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً ويبيت هناك إلى طلوع الفجر
 
11 - رمى الجمرة الكبرى والذبح صباح يوم العيد 10 ذى الحجة يتوجه الحاج بعد صلاة الفجر إلى "منى"، ويرمى الجمرات ثم يذبح ويحلق رأسه أو يقصره
 
12 - طواف الإفاضة، بعد حلق الرأس يتوجه الحاج إلى البيت الحرام ويطوف بالكعبة سبعة أشواط طواف الإفاضة
 
13- الصلاة بمقام إبراهيم بعد طواف الإفاضة يصلى الحاج ركعتين وراء مقام إبراهيم، أو فى أى بقعة من الحرم
 
14 - الصفا والمروة بعد الصلاة يتوجه الحاج للسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبعد الانتهاء يعود إلى "منى" للمبيت بها
 
15- يوم التشريق الأول، بعد صلاة ظهر 11 ذى الحجة يرمى الحاج الجمرات، ويدعو الله ثم يذهب إلى منطقة "منى" ويبيت هناك
 
16 - يوم التشريق الثانى، فى يوم 12 ذى الحجة يفعل الحاج ما فعله فى اليوم الأول، ثم يرجع إلى منى لقضاء الليلة بها
 
17 - طواف الوداع فى اليوم الثالث للتشريق يكرر الحج نفس ما فعله أول وثانى يوم، ثم يتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع من سبعة أشواط، وبذلك يكون قد أتم الحج
 
18- صعود جبل الرحمة ليس ركنا بل يكفى المكوث فى أرض عرفة المنبسطة.

19 - الوقوع فى أى خطأ يجبر بدم ما عدا فوات الوقوف بعرفة فيفسد الحج.

20  - أبرز محرمات الحج هى التعطر مع لبس المحيط والجدال.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ومن يعظم حرمات الله فهو خير له".. 60 إماما لتوعية الحجاج بالشعائر و20 يعظون فى المنافذ.. الأوقاف: نلتزم بالفقه الميسر وأوامر السلطات السعودية.. غرفتا عمليات بالقاهرة والمملكة.. و"الهدى وفقه المرأة" أسئلة شائعة

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: لا يجوز التهرب من الضرائب

"الأوقاف" تعلن بدء استلام ملفات المتقدمين لمسابقة الأئمة 2016

مناسك الحج

شعائر الحج

طواف الوداع

الاحرام




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة