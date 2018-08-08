لحجاج بيت الله الحرام.. تجنبوا 9 محظورات قد تفسد الحج أو تلزمك الكفارة

أوضحت دار الإفتاء المصرية محظورات الإحرام لحجاج بيت الله الحرام: "متى صرت محرِمًا فلا تفعل، بل ولا تقترب مما صار مُحَرَّمًا عليك بهذا الإحرام احذر التالى:

أولا:

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تغطية الرأس

ثانيا:

حلق الشعر أو شدُّه من أى جزء من الجسد

ثالثا:

لا تقصَّ الأظافر

رابعا:

لا تستخدم الطيب والروائح العطرية

خامسا:

لا تخالط زوجتك أو تفعل معها دواعى المخالطة، كاللمس والتقبيل بشهوة

سادسا:

لا تلبس أى مخيط

سابعا:

لا تتعرض لصيد البر الوحشى، أو لشجر الحرم

ثامنا:

يحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين

تاسعا:

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محظور على المسلمة وعلى المسلم: المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة؛ لقول الله سبحانه: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلحَجِّ

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا فعل المحرم واحدا من هذه المحظورات قبل التحلل الأول -رمى جمرة العقبة فى عاشر ذى الحجة- صح حجه، وصحت عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الجماع قبل رمى جمرة العقبة (التحلل الأول) فإنه يفسد الحج، وعلى من فعل ذلك أن يعيد الحج مرة أخرى فى عام قادم.