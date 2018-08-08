لجنة من الأزهر تنفذ اختبارات القبول بمعاهد شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية اليوم أنها نفذت اليوم، اختبارات قَبول الطلاب المتقدمين للدراسة بالمعهد وانتقاء المتميّزين منهم، وتشمل الاختباراتُ، التى وضعها متخصصون من كليات التربية فى قياسَ مهارات اللغة العربية، والإنجليزية، وحفظ القرآن الكريم، بإشراف لجنة متخصصة مشكلة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضحت المنطقة أنه تمت الاختبارات فى معهد بنين بئر العبد الثانوى التابع لإدارة بئر العبد التعليمية الأزهرية وكان فى استقبال الوفد قيادات من المنطقة الأزهرية وبحضور مدير إدارة بئر العبد التعليمية ومسئول الأمن بالإدارة، وتقدم للامتحان نحو 13 طالبا.