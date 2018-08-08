لجنة تابعة للتنمية المحلية تستمع لطلبات أهالى قرية الخير بالشلاتين لتطويرها

البحر الأحمر - عماد عرفة

زارت لجنة تابعة لوزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، قرية الخير "الجاهلية سابقا" التابعة لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، للاستماع لاحتياجات أهالى القرية، وتحديد المشروعات التي تحتاج إليها القرية.

ترأس اللجنة هانى محمد عبد الوهاب مدير عام خطط ومشروعات التنمية الريفية بوزارة التنميه المحلية، وشارك فيها محمد علي إبراهيم سكرتير عام مدينه الشلاتين، احمد نصر مدير عام تنميه القرية.

من جانبه، قال محمد على إبراهيم سكرتير مدينة مرسى علم، إن زيارة اللجنة تأتى فى إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتنمية قرى مصر، وتحت رعاية وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحر الأحمر، ورئيس مدينه الشلاتين.

وأضاف سكرتير مدينة الشلاتين فى بيان له، أن اللجنة استمعت لأهالى قرية الخير " الجاهلية"، وتم تسجيل رغباتهم لتنفيذها من خلال برنامج تطوير القرية المصرية الممول من وزاره التنمية المحلية.