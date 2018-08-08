لبنان: أعباء النزوح السورى تشمل زيادة الموقوفين والدعاوى أمام المحاكم

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قال رئيس مجلس القضاء الأعلى فى لبنان القاضى جان فهد، إن نسبة السوريين النزلاء فى السجون اللبنانية، بلغت 27 % فى العام 2016 ، وأن عدد الموقوفين (المقبوض عليهم على ذمة قضايا) والذى ينتظرون محاكمتهم بلغت 6ر51 % من إجمالى الموقوفين فى العام الماضى.

وأشار القاضى فهد – فى تصريحات له عقب لقائه الرئيس اللبنانى ميشال عون فى قصر بعبدا الرئاسى ظهر اليوم - إلى أن هذه الأرقام تكشف عن حجم الضغط والارتباك الذى تسببت فيه أزمة النزوح السورى داخل المحاكم اللبنانية.

وأوضح أن الجرائم التى يرتكبها هؤلاء النازحون، تمثل جرائم نوعية وخطيرة ومعقدة، مشيرا إلى أن نسبة السجناء السوريين داخل السجون اللبنانية الذين قاموا بارتكاب جرائم إرهابية، تمثل نحو 3ر46 % من سجناء الإرهاب خلال العام الماضى.