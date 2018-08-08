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كوريا الجنوبية: لم نتشاور مع الشمال بشأن القمة بين الكوريتين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:14 ص
كوريا الجنوبية: لم نتشاور مع الشمال بشأن القمة بين الكوريتين زعماء كوريا
أ ش أ
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قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إن الحكومة لم تتشاور مع الجانب الشمالى بشأن عقد قمة ، وذلك ردا على ما تردد بشأن إمكانية عقد القمة فى نهاية الشهر الجارى بين الكوريتين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفى عقده المتحدث باسم الوزارة بايك تيه-هيون ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تتشاور مع الجانب الشمالى بشأن القمة بين الكوريتين.
وكانت الكوريتان قد اتفقتا خلال قمة 27 أبريل الماضى على زيارة الرئيس مون جيه-إن إلى بيونج يانج فى غضون الخريف.

ويرى البعض أن القمة بين الكوريتين قد تعقد فى وقت أقرب مما كان متوقعا فى ضوء الانفراجة فى مفاوضات نزع السلاح النووى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

 

 


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