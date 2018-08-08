video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قومى المرأة بالإسكندرية يعقد ورشة عمل لتنمية مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:00 م
قومى المرأة بالإسكندرية يعقد ورشة عمل لتنمية مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة المجلس القومى للمرأة - أرشيفية
الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، ورشة العمل الثالثة صباح اليوم، بعنوان تنمية المهارات الإبداعية لذوى الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع. 

وأكدت ماجدة الشاذلى الحرص على عقد ورش العمل الفنية، إيمانا بأن الأطفال ذوى الإعاقة يمكن أن يقدموا الكثير من الإنجازات، فى ظل الإرادة الحديدية التى يمتلكونها للوصول إلى قمم النجاح.

وقامت الدكتورة منى رجب عضو الفرع، ومسئولة المجموعة الثقافية بتعليم الأطفال الرسم والتلوين، لعمل لوحة فنية صغيرة، يعبر بها كل طفل عن نفسه، وذلك لتنمية مهارات الحواس والقدرة على التميز بين الأشكال والصور والألوان، وأيضا إتاحة الفرصة للأطفال ذوى الإعاقة على الإبداع والتنافس وتحقيق شعور الثقة بالنفس والسعادة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المجلس القومى للمرأة بالغربية يعقد ندوة عن المساواة بين الرجل والمرأة

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

القومى للمراة

ورشة عمل

تنمية مهارات ذوىالاحتياجات




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة