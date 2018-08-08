قومى المرأة بالإسكندرية يعقد ورشة عمل لتنمية مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة

الإسكندرية - هناء أبو العز

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، ورشة العمل الثالثة صباح اليوم، بعنوان تنمية المهارات الإبداعية لذوى الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع.

وأكدت ماجدة الشاذلى الحرص على عقد ورش العمل الفنية، إيمانا بأن الأطفال ذوى الإعاقة يمكن أن يقدموا الكثير من الإنجازات، فى ظل الإرادة الحديدية التى يمتلكونها للوصول إلى قمم النجاح.

وقامت الدكتورة منى رجب عضو الفرع، ومسئولة المجموعة الثقافية بتعليم الأطفال الرسم والتلوين، لعمل لوحة فنية صغيرة، يعبر بها كل طفل عن نفسه، وذلك لتنمية مهارات الحواس والقدرة على التميز بين الأشكال والصور والألوان، وأيضا إتاحة الفرصة للأطفال ذوى الإعاقة على الإبداع والتنافس وتحقيق شعور الثقة بالنفس والسعادة.