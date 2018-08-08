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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:44 ص
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قائد شرطة سابق يزعم ضلوعه فى هجوم بطائرات دون طيار بفنزويلا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:00 ص
قائد شرطة سابق يزعم ضلوعه فى هجوم بطائرات دون طيار بفنزويلا محاولة اغتيال رئيس فنزويلا
بوجوتا (رويترز)
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يقول قائد سابق لشرطة بلدية فى فنزويلا ونشط مناهض للحكومة إنه ساعد فى تنظيم عملية لإطلاق طائرات بدون طيار مسلحة على تجمع عسكرى يوم السبت، فى هجوم وصفه الرئيس نيكولاس مادورو بأنه محاولة اغتيال.

وفى مقابلة قال سالفاتورى لوتشيسى الذى سبق وأن سجن بسبب دوره فى احتجاجات سابقة، لرويترز إنه دبر الهجوم بالتعاون مع معارضين لمادورو معروفين فى فنزويلا باسم "المقاومة".

و"المقاومة" هى مجموعة من نشطاء الشارع والطلاب وضباط الجيش السابقين، وليس لها هيكل رسمى واضح لكنها معروفة فى جميع أنحاء البلاد لتنظيمها احتجاجات فى السنوات الأخيرة اشتبك فيها المتظاهرون مع الشرطة والجنود.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مزاعم لوتشيسى بشأن الهجوم الذى حلقت خلاله طائرات فوق التجمع فى وسط كراكاس. وانفجرت عبوات ناسفة فى الطائرات بدون طيار الأمر الذى أسفر عن إصابة سبعة ضباط فى الجيش.

ووصف لوتشيسى الواقعة بأنها جزء من مساع مستمرة ومسلحة ضد مادورو. ورفض وصف دوره المحدد فى العملية أو فى حركة المقاومة بشكل أعم أو تحديد شخصيات أخرى مشاركة معللا ذلك بضرورة حماية هوياتهم.

وقال فى مقابلة فى بوجوتا "كان لدينا هدف وفى تلك اللحظة لم نستطع تحقيقه بنسبة 100 % الكفاح المسلح سيستمر".

 


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