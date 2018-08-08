فيديو وصور.. افتتاح معرض التراث الصينى بمكتبة الإسكندرية.. وإقامة مركز ثقافى

الإسكندرية - جاكلين منير

إفتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم، المعرض الدولى المتنقل للفنون الصينية التقليدية بعنوان "الثقافة عبر القديم والحديث - معرض التراث اللامادى فى الحياة اليومية فى شنجهاى"، وذلك بحضور شى يوه وين المستشار الثقافى لسفارة الصين فى مصر، ومدير المركز الثقافى الصينى فى القاهرة، وجاو جو قنصل جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، والوفد الثقافى المسئول عن تنظيم المعرض.

وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية عامة، وخاصة فى مجال التبادل الثقافى، وكذا التنسيق لإقامة العديد من الفعاليات الثقافية المتبادلة بين الجانبين.

وقال "نى بينج" رئيس الوفد الصينى، إن الوفد يشعرون بالفخر بالوقوف فى مكتبة الإسكندرية، ويعتزون بالتعاون مع الجانب المصرى، وخاصة فى المجال الثقافى، مؤكداً أن مصر والصين من الدول التى لها حضارات قديمة فى العالم وتربطهما علاقات صداقة منذ سنوات عديدة، وأن الإسكندرية مدينة لها طابع خاص، وأهمية كبيرة، فإنها مدينة تعمر بالثقافة، وبها العديد من المراكز الثقافية الأجنبية، وإن العلاقات بين الإسكندرية وشنجهاى تعود إلى عام 1998، وفى عام 2013 أطلقت شنجهاى مبادرة للتبادل الثقافى بين البلدين، ويعد هذا التبادل الثقافى كنز من كنوز الثقافة، خاصة وإن مصر والصين وقعتا على اتفاقية حماية التراث والتبادل الثقافى غير المادى.

وأعلن رئيس الوفد الصينى، عن رغبة دولته فى إقامة مركز ثقافى صينى على أرض الإسكندرية بخلاف المركز الصينى بالقاهرة لتأكيد علاقة الشراكة الجيدة بين البلدين.

وأشار إلى أن الحدث يأتى ضمن سلسلة من الفعاليات ويجسد التعاون بين مدينة شنجهاى ومحافظة الإسكندرية، خاصة وإن بلدة شنجهاى قد قدمت العديد من المساعدات للتبادلات الثقافية مع الإسكندرية ومصر.



من جانبه قال "شى يو" المستشار الثقافى لسفارة الصين بمصر ومدير المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، إن المعرض به 130 قطعة فنية من التراث الصينى، واستغرق نقل القطع التراثية الفنية من القاهرة إلى الإسكندرية، أكثر من إسبوع، وكان هناك المثير من الصعوبات ولكن بفضل التنسيق نجحنا فى المعروضات وإقامة المعرض فى موعده.

وأكد على أهمية العلاقة الاستراتيجية الكبيرة بين مصر والصين، برعاية الرئيس السيسى، ورئيس دولة الصين، متقدما بالشكر إلى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، للتدخل وتذليل العقبات لكى يتم افتتاح المعرض فى موعده، مشيراً إلى أن المعرض يجسد تراث الصينين، وسوف يلقى ترحاب وإعجاب المصريين للتعرف على الحضارة الصينية القديمة.

من جانبه أعرب محافظ الإسكندرية، عن اعتزازه بإختيار الإسكندرية لإقامة العديد من الفعاليات الثقافية الصينية على أرضها، وخاصة معرض الفنون الصينية التقليدية، وذلك لأول مرة بالإسكندرية، مؤكدا حرص المحافظة على إظهار وإخراج جميع الفاعليات الثقافية بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، مشيرا إلى أن التبادل الثقافى ما هو إلا ترجمة وتوطيد لعلاقات التأخى التى تربط الإسكندرية بشنغجاى.



وأشار إلى أن المعرض يأتى ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية للتبادل الثقافى بين مدينة الإسكندرية، وشنغهاى، منذ 25 عام، وإن المعرض يعمل على أن يتعرف المجتمع المصرى على ثقافة الشعب الصينى فهو يقرب بين الشعوب.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الجهات التى شاركت فى آخر اج هذا المعرض وإقامته على أرض الإسكندرية، معربا عن إعتزازه وفخره بعلاقة التآخى التى تربط شنجهاى بالإسكندرية، مؤكداً أن الإسكندرية مدينة الثقافة والحضارة فى المقام الأول، كما أنه يقام بها العديد من الفاعليات الثقافية، مشيرا إلى أننا نهدف إلى نشر الثقافات المختلفة.

وأكد سلطان على دعمه الكبير لإقامة مركز ثقافى صينى بالإسكندرية، مشيراً إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لإتاحة الأماكن الحكومية للفرق الصينية لإقامة عروضهم عليها دون أجور إضافية، حيث يمكن استغلال المبانى التابعة للمحافظة لاستضافة أى معارض أو فاعليات ثقافية صينية، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على تسخير كافة الإمكانيات لخدمة التعاون الثقافى، كما أعرب عن ترحيبه لإنشاء مركز ثقافى صينى بالإسكندرية، على غرار الذى بالقاهرة، وأنه على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لإنشاء هذا المنبر الثقافى الهام بالإسكندرية.































































