فيديو.. شاهد كيف نجحت وزارة الداخلية فى تحرير طفل مختطف بالتجمع الخامس

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسيني

حصل "اليوم السابع" على فيديو يوضح كيف نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى تحرير نجل مقاول مختطف فى أقل من 6 ساعات من البلاغ، بعدما نجحت أجهزة الأمن فى تحديد مكان احتجاز الطفل بمنطقة إسكان الشباب بالعبور، وقامت القوات بمداهمة المكان وإعادة الطفل سالماً لأسرته، وتبين أن صديق والد الطفل وراء ارتكاب الواقعة نظرًا لأنه مدين لوالد الطفل بمبلغ 120 ألف جنيه.

كان بلاغ قد ورود للمقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من المواطن "محمد خ. م"، مقاول، مقيم بدائرة القسم، بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية باختطاف نجله "8 سنوات" عقب خروجه وشقيقه من مركز شباب القاهرة الجديدة بدائرة القسم، وهروبهما واتصال أحد الجناة به من هاتف محمول وأبلغه باختطاف نجله وأنه سيعاود الاتصال به.

على الفور قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى وأمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن بتشكيل فريق بحث قادرة اللواء أشرف الجندي مدير المباحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم إبراهيم ع. إ ن48سنة ، بالمعاش وحالياً صاحب محل أسماك بدائرة القسم و أحمد ع. م- 21سنة وعبدالعظيم إ. ع 18 سنة جميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر .

وقام الجناة بإحتجاز الطفل المُختطف بمسكن ربة منزل "طليقة الأول" بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور بالقليوبية ،عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم ضبط الجناه وتحرير الطفل المُختطف وبحوزتهم سيارة ملاكى ملك الأول والدراجة النارية المستخدمة والهاتف المحمول .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بمعرفته بوالد الطفل وعلمه بثرائه فخطط لإختطاف نجله ومساومته على إعادته مقابل فدية وأضاف أنه حاول تنفيذ مخططه بإستخدام السيارة ملكه إلا أنه فشل فإستعان بالعاطلين مقابل حصولهما على مبلغ مالى وإحتجازه الطفل بمسكن طليقته دون علمها لعدم تواجدها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.