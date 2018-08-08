فيديو..الحماية المدنية تسيطر على حريق سينما ريفولى و تبدأ أعمال التبريد

عبد الله محمود

تمكن منذ قليل رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى شب بمقر سينما ريفولى بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة، و اسفر عن احتراق صالة العرض و الدور العلوى بالكامل.

و يقوم الأن رجال الحماية المدنية بأعمال التبريد تحسبا لعدم نشوب الحريق مرة أخرى.

وكانت منطقة التوفيقية قد شهدت فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء نشوب حريق هائل داخل سينا ريفولى بمنطقة التوفيقية وسط القاهرة، نتج عن الحريق احتراق معظم أجزاء السينما، وذلك عقب انتشار السنة اللهب إلى باقى السينما.

على الفور قام الأهالى بمحاولة إخماد النيران إلا انهم فلشوا فى ذلك، وعلى الفور قاموا بإبلاغ إدارة الحماية المدنية التى قامت بالدفع بالعديد من سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومحاصرة ألسنة اللهب.

كما انتقل اللواء هشام لطفى مساعد مدير أمن القاهرة إلى مكان الحريق، لمتابعة عملية إخماد النيران.

كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإسعاف، استعدادا لاستقبال أى إصابات نتجت عن الحريق.