فيديو.. "الإسكان" تكشف عن شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى الحر

كتب سمير حسنى

أعلن هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة منعت الازدواج والجمع بين شقة بالإسكان الاجتماعى، والإسكان الاجتماعى الحر، مؤكدا بالقول: "لا يحق لمواطن حصل على شقة بالإسكان الاجتماعى الحر، أن يحصل على أخرى بالإسكان الاجتماعى العادى، أوالعكس".

وتساءل "يونس" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، والمذاع على قناة المحور، " كيف لشخص حصل على شقة بالإسكان الاجتماعى، ويتم تسديد ثمنها على 20 عامًا، أن يتقدم للحصول على شقة ثمنها 400 ألف جنيه ويتم تسديد ثمنها فى 3 سنوات فقط"، متابعًا: "يبقى كان لاعب فى الورق".