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فيديو.. "الإسكان" تكشف عن شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى الحر

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:09 م
فيديو.. "الإسكان" تكشف عن شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى الحر هانى يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان
كتب سمير حسنى
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أعلن هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة منعت الازدواج والجمع بين شقة بالإسكان الاجتماعى، والإسكان الاجتماعى الحر، مؤكدا بالقول: "لا يحق لمواطن حصل على شقة بالإسكان الاجتماعى الحر، أن يحصل على أخرى بالإسكان الاجتماعى العادى، أوالعكس".

 

 

وتساءل "يونس" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، والمذاع على قناة المحور، " كيف لشخص حصل على شقة بالإسكان الاجتماعى، ويتم تسديد ثمنها على 20 عامًا، أن يتقدم للحصول على شقة ثمنها 400 ألف جنيه ويتم تسديد ثمنها فى 3 سنوات فقط"، متابعًا: "يبقى كان لاعب فى الورق".

 


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