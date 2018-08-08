الرئيسية أخبار عاجلة فيديوجراف.. تعرف على حجم الدعم بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعى والفنى الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:38 م مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديوجراف يوضح ويستعرض حجم الدعم بالموازنة الجديدة لقطاع التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى. وكان المركز قد نشر إنفوجراف عن دعم الدولة لقطاع الكهرباء وما يتحمله المواطن وما تتحمله الدولة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزير الخارجية لمستشار الأمن الأمريكى: نلعب دورا محوريا لدعم الاستقرار بالشرق الأوسط.. ويدعو رجال الأعمال لإنشاء منطقة اقتصادية أمريكية بمحور قناة السويس.. ومساعد ترامب: نقدّر جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية ممثل الإمارات بالأمم المتحدة:قطر تستخدم وتمول منظمات وهمية لدعم افتراءاتها الدعم الموازنة العامة هيكلة المحروقات التعليم اخبار مصر مصطفي مدبولي تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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