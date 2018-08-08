فيديوجراف.. تعرف على حجم الدعم بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعى والفنى

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديوجراف يوضح ويستعرض حجم الدعم بالموازنة الجديدة لقطاع التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى.

وكان المركز قد نشر إنفوجراف عن دعم الدولة لقطاع الكهرباء وما يتحمله المواطن وما تتحمله الدولة.