فى 10 معلومات.. تعرف على بناء منظومة المناهج فى النظام الجديد للتعليم

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من بناء مناهج النظام الجديد للتعليم والمقرر تطبيقه سبتمبر المقبل على طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.
واليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات خطوات بناء المناهج الجديدة كالتالى:
1ـمركز المناهج والوسائل التعليمية وضع إطار عام للمناهج وفق سياسيات المنظومة الجديدة للتعليم وشكل المناهج.
2ـاستعان المركز بخبراء دوليين فى بناء المناهج الجديدة.
3ـوضع مناهج تعتمد على الفهم وفق معايير دولية.
4ـتم وضع إطار عام للمناهج يتم من خلاله وضع سياسة المناهج خلال السنوات المقبلة.
5ـتركز المناهح على الأنشطة ورؤوس الموضوعات حتى يتمكن الطالب من البحث عن المعلومة من خلال بنك المعرفة ومصادر التعلم الأخرى.
6ـتساهم المناهج الجديدة فى تعريف الطالب بالقضايا المهمة مثل المواطنة والتعايش والصحة والسكان وخطورة الإدمان وختان الإناث وغيرها من القضايا الهامة.
7ـمناهج الصفوف الأولى مقسمة إلى نوعين من المناهج.
8ـتشمل المناهج باقة تضم عدة مواد دراسية هى العلوم والرياضيات والدراسات.
9ـتدرس اللغة العربية والإنجليزى والدين كمواد منفصلة.
10ـالمناهج الدراسية يتم تحديثها للصفوف من الثانى الابتدائى حتى الثالث الثانوى.
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