فى 10 معلومات.. تعرف على بناء منظومة المناهج فى النظام الجديد للتعليم

كتب محمود طه حسين

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من بناء مناهج النظام الجديد للتعليم والمقرر تطبيقه سبتمبر المقبل على طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

واليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات خطوات بناء المناهج الجديدة كالتالى:

1ـ

مركز المناهج والوسائل التعليمية وضع إطار عام للمناهج وفق سياسيات المنظومة الجديدة للتعليم وشكل المناهج.

2ـ

استعان المركز بخبراء دوليين فى بناء المناهج الجديدة.

3ـ

وضع مناهج تعتمد على الفهم وفق معايير دولية.

4ـ

تم وضع إطار عام للمناهج يتم من خلاله وضع سياسة المناهج خلال السنوات المقبلة.

5ـ

تركز المناهح على الأنشطة ورؤوس الموضوعات حتى يتمكن الطالب من البحث عن المعلومة من خلال بنك المعرفة ومصادر التعلم الأخرى.

6ـ

تساهم المناهج الجديدة فى تعريف الطالب بالقضايا المهمة مثل المواطنة والتعايش والصحة والسكان وخطورة الإدمان وختان الإناث وغيرها من القضايا الهامة.

7ـ

مناهج الصفوف الأولى مقسمة إلى نوعين من المناهج.

8ـ

تشمل المناهج باقة تضم عدة مواد دراسية هى العلوم والرياضيات والدراسات.

9ـ

تدرس اللغة العربية والإنجليزى والدين كمواد منفصلة.

10ـ

المناهج الدراسية يتم تحديثها للصفوف من الثانى الابتدائى حتى الثالث الثانوى.