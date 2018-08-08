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فصل التيار الكهربائى عن عدة قرى بمركز فارسكور بدمياط خلال 3 أيام للصيانة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:09 م
فصل التيار الكهربائى عن عدة قرى بمركز فارسكور بدمياط خلال 3 أيام للصيانة انقطاع الكهرباء - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت شركة كهرباء دمياط، عن فصل التيار الكهربائي بهندسة كهرباء الروضة، لعمل صيانة دورية بالمغذيات والخطوط الهوائية بمحطة محولات تفتيش السرو، وذلك يوم السبت الموافق 11 أغسطس الجارى، ويوم الاثنين 13 أغسطس الجارى، من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا .
 
وأشار بيان للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، أن المناطق المتأثرة هى (تفتيش السرو- عزب العرب - راضي - المامورية).
 
كما أشار البيان، إلى أنه سيتم فصل التيار عن محطة محولات الناصرية التابعة لهندسة كهرباء فارسكور يوم الأحد 12 أغسطس، من الساعة 8  صباحا حتى 12 ظهرا، والمناطق المتأثرة قرية الناصرية.
 
كما سيتم فصل التيار الكهربائى، عن قرية الضهرة والنجارين يوم السبت ويوم الاثنين، من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا .
 
وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، بأهالى هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة. 
 
 

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