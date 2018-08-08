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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:23 م
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فريق مصرى يتأهل لنهائيات بطولة العالم بأمن المعلومات بطوكيو

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:44 م
فريق مصرى يتأهل لنهائيات بطولة العالم بأمن المعلومات بطوكيو الفريق الفائز
كتبت هبة السيد
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تأهل فريق مصرى لنهائيات بطولة العالم لامن المعلومات بطوكيو بعدما حصد المركز الأول فى مسابقة "سايبر تالنت" التى تنظمها إحدى الشركات المتخصصة فى أمن المعلومات.

 

ويضم الفريق كل من على أنور، عبد الرحمن شرشر ومن المقرر أن يشارك الفريق المصرى فى نهائيات البطولة المقرر عقدها فى طوكيو خلال شهر ديسمبر المقبل، وفقا لما أكدته نورا حسن المدير التنفيذى للشركة.

 

وقد تم تنظيم المسابقة فى الامارات ومصر والمغرب والسودان والأردن فى النهائيات الاقليمية لمسابقة امن المعلومات العربية

 

وقلت نورا حسن أن الهجمات السيبرانية وتيرة نمو مستمرة أدت إلى تفاقم اضرارها ومخاطرها وخلال الفترة من 10 إلى 20 عاما يمكننا افتراض استمرارية هذه المخاطر.

 


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