video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تعلن تمسكها بسيادة جورجيا وسلامة أراضيها

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:00 ص
فرنسا تعلن تمسكها بسيادة جورجيا وسلامة أراضيها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ ش أ)
إضافة تعليق

جددت فرنسا، أمس الثلاثاء، تمسكها بسيادة جورجيا وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، داعية روسيا إلى تنفيذ التزاماتها التى قطعتها فى 12 أغسطس و8 سبتمبر 2008.

واعتبرت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - أنه بعد 10 سنوات من النزاع المسلح بين جورجيا وروسيا، فإن الاعتراف الأحادى الجانب بالسلطات المعلنة فى هذه المناطق الانفصالية فى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية يشكل تعديًا على سيادة جورجيا وانتهاكًا لحدودها المعترف بها دوليًا.

وأضافت أن عسكرة هذه المناطق فضلاً عن العقبات التى تحول دون اعتماد تدابير بناء الثقة وتعزيز العلاقات بين هذه المناطق وبقية جورجيا غير مقبولة وتعوق المصالحة المأمولة بين جميع سكان هذا البلد.

وتعهدت فرنسا بمواصلة العمل لصالح التسوية السلمية للصراع فى جورجيا على أساس القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولى وصولاً إلى التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 12 أغسطس 2008.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

يوروبول تعلن ضبط 7 أشخاص هربوا مئات المهاجرين إلى فرنسا

فرنسا تعتقل شخصا لنيته السفر إلى سوريا بواسطة مركب شراعى

فرنسا

جورجيا

اخبار فرنسا

اخبار جورجيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة