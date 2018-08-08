فرنسا تعلن تمسكها بسيادة جورجيا وسلامة أراضيها

باريس (أ ش أ)

جددت فرنسا، أمس الثلاثاء، تمسكها بسيادة جورجيا وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، داعية روسيا إلى تنفيذ التزاماتها التى قطعتها فى 12 أغسطس و8 سبتمبر 2008.

واعتبرت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - أنه بعد 10 سنوات من النزاع المسلح بين جورجيا وروسيا، فإن الاعتراف الأحادى الجانب بالسلطات المعلنة فى هذه المناطق الانفصالية فى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية يشكل تعديًا على سيادة جورجيا وانتهاكًا لحدودها المعترف بها دوليًا.

وأضافت أن عسكرة هذه المناطق فضلاً عن العقبات التى تحول دون اعتماد تدابير بناء الثقة وتعزيز العلاقات بين هذه المناطق وبقية جورجيا غير مقبولة وتعوق المصالحة المأمولة بين جميع سكان هذا البلد.

وتعهدت فرنسا بمواصلة العمل لصالح التسوية السلمية للصراع فى جورجيا على أساس القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولى وصولاً إلى التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 12 أغسطس 2008.