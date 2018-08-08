غلق مستشفى خاص ومعملين تحاليل ومجمع عيادات بدون تراخيص بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم صدور قرار بإغلاق مستشفى خاص ومعملين للتحاليل الطبية ومجمع عيادات بالأقصر وذلك لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأضاف وكيل الصحة – في بيان صحفي - أن ذلك يأتي فى اطار الحملات الدورية التي تجريها إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الصحة بالأقصر، وبناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، باستمرار هذه الحملات حفاظاً على حياة المواطنين وتوفير سبل الأمان في تقديم الخدمات الطبية بمحافظة الأقصر.