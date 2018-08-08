video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق دائرى الوراق جزئيا اتجاه الزراعى بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:04 ص
غلق دائرى الوراق جزئيا اتجاه الزراعى بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام الطريق الدائرى - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، إغلاق جزئى لطريق الدائرى لمدة 3 أيام بسبب أعمال تطوير للطريق ولمنزل النفق المؤدى للزراعى وذلك فى المسافة من نهاية كوبرى الوراق حتى تحصيل الموازين بالقرب من كمين باسوس فى الاتجاه القادم من الهرم حتى الزراعى وسط انتشار الخدمات المرورية.
 
تأتى تلك اﻷعمال فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال رصف وتطوير طريق الدائرى سيتم إجراء إغلاق جزئى لطريق بدء من يوم الجمعة 12.30 صباحا لمدة 3 أيام مع إجراء تحويلات مرورية بالمنطقة لمنع ظهور الكثافات المرورية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بكوبرى اﻷباجية

تحرير 8017 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

اخبار المرور

طريق الدائرى

اعمال تطوير

ادارة المرور

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة