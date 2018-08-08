غرفة قوائم الانتظار: 40 % من الحالات أجرت عمليات أو متواجدة بالمستشفى

كتب سمير حسنى

قال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس غرفة العمليات المركزية لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، إنه بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء قوائم الانتظار فى ستة أشهر، تعاونت كل الجهات المعنية تعانا وثيقا مع بعضها البعض، وأضحى عدد العمليات الجراحية يزداد يوما بعد يوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، أن هناك ما بين 35 إلى 40 % من الحالات التى تم تسجيلها أجرت العمليات الجراحية أو متواجدة بالمستشفى، مشيرا إلى أن القطاع الصحى كله بمصر منشغل بإجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمة الطبية بصورة لائقة.