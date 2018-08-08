غرفة الصناعات النسيجية تنسق لزيارة وفد من أعضائها لمعرض "TUYAP" بتركيا

كتب – إسلام سعيد

دعت غرفة الصناعات النسيجية فى اتحاد الصناعات أعضاءها للمشاركة فى معرض " TUYAP" خلال الفترة من 30 إلى 23 سبتمبر 2018 وذلك فى تركيا والذى يعد أكبر المعارض المتخصصة فى مكينات صناعة الملابس الجاهزة والقص والكى ومكينات القص بالليزر ومكينات التطريز وأجهزة مراقبة الجودة ومكينات التنظيف وبرمجيات نظم التخزين.

وقالت الغرفة فى منشور لأعضائها، إن شركات صناعة وتعليق الملصقات والإكسسوارات المستخدمة فى صناعة الملابس وشركات مُصنعة لورق الرسوم ومولدات الكهرباء ومزودات الطاقة دون انقطاع وكذلك مصنعى أجهزة التكييف ستشارك فى المعرض.

وأشارت غرفة الصناعات النسيجية، إلى أنها ستقوم بالتعاون مع منظمة معرض "TUYAP" بتشكيل وفد زائر للمعرض بتكلفة 11750 جنيها للفرد وتشمل تذاكر الطيران، مناشدة أعضائها الراغبين فى زيارة المعرض سرعة تسديد القيمة المطلوبة.