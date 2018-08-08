غدا.. 570 حاجا من الجمعيات الأهلية بالإسكندرية يغادرون لأداء فريضة الحج

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عن مغادرة بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بالإسكندرية غدًا الخميس، لأداء مناسك الحج.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى فى بيان صادر منذ قليل إنهاء كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالسفر حيث وصل عدد الحجاج 570 حاجًا، مؤكدًا تقديم كل الخدمات التى تمكنهم من أداء الفريضة فى سهولة ويسر .

من جهة أخرى أكدت مديرية التضامن الاجتماعى الاستعداد لاستقبال عدد 200 طفل من عدة محافظات (محافظة القاهرة والبحيرة وكفر الشيخ) وذلك خلال فعاليات معسكر اليوم الواحد فى إدارة الدفاع بمديرية التضامن المقرر إقامته الجمعة المقبلة، حيث تم تجهيز المجمع لإقامة مسابقات وندوات تثقيفية وسيتم تكريم الفائزين فى المسابقات المختلفة