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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:04 ص
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غدا ... وزير الشباب يشارك فى إطلاق حملة "شارك ونضف" من بورسعيد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:01 ص
غدا ... وزير الشباب يشارك فى إطلاق حملة "شارك ونضف" من بورسعيد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
بورسعيد محمد فرج
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تستعد مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد لتنفيذ حملة " شارك ونضف" بمشاركة الجهات التنفيذية لوضع خطة عمل لإطلاق الحملة التى يطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  من محافظة بورسعيد بعد غدا الخميس .
 
ومن جانبه أكد الدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد خلال تصريحات صحفية بأنه من المنتظر حضور وزير الشباب والمحافظ اللواء عادل الغضبان لإطلاق الحملة غدا الخميس .
 
وأشار أبوسمرة بأن شباب المحافظة سوف يشاركون لإطلاق الحملة من حى الزهور حتى منطقة السيدة نفسية بحى الضواحى للإرتقاء بالمستوى الحضارى والبيئى بالأحياء .
 
 
 
 
 

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وزير الشباب يشارك فى اطلاق حملة شارك ونضف




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