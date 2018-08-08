غدا ... وزير الشباب يشارك فى إطلاق حملة "شارك ونضف" من بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

تستعد مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد لتنفيذ حملة " شارك ونضف" بمشاركة الجهات التنفيذية لوضع خطة عمل لإطلاق الحملة التى يطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من محافظة بورسعيد بعد غدا الخميس .

ومن جانبه أكد الدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد خلال تصريحات صحفية بأنه من المنتظر حضور وزير الشباب والمحافظ اللواء عادل الغضبان لإطلاق الحملة غدا الخميس .

وأشار أبوسمرة بأن شباب المحافظة سوف يشاركون لإطلاق الحملة من حى الزهور حتى منطقة السيدة نفسية بحى الضواحى للإرتقاء بالمستوى الحضارى والبيئى بالأحياء .