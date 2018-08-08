غدا.. وزير الشباب والرياضة يزور الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه من المنتظر أن يستقبل صباح غد الخميس الموافق التاسع من شهر أغسطس الجارى ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته المرتقبة للإسماعيلية، والتى تتضمن زيارة ميدانية لتفقد منشآت مقر مشروع نادى الإسماعيلى الجديد بأرض النخيل لمتابعة ووضع اللمسات الآخيرة للمشروع استعدادا للافتتاح الرسمى قريبا.

ومن المنتظر أن يستقبل المحافظ وزير الشباب والرياضة فى تمام الساعة السابعة من صباح الغد بمقر النادى الاسماعيلى الجديد بالشيخ زايد.